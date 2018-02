Jongeren vallen uit „discobus”

Twee jongeren zijn in de nacht van zaterdag op zondag in Meppel gewond geraakt toen ze uit een zogenoemde discobus vielen. Het ongeval vond plaats rond 01.45 uur op de Steenwijkerstraatweg in de Drentse plaats.

De discobus, die jongeren na het stappen naar huis vervoert omdat lijndienstbussen niet meer rijden, reed in een bocht toen een 18-jarige man uit Wanneperveen en een 17-jarige jongen uit Giethoorn tegen de deur aan kwamen die op dat moment open ging. De twee vielen op straat. De slachtoffers zijn met verwondingen aan het hoofd voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Ze waren wel aanspreekbaar.

De politie onderzoekt hoe het incident heeft kunnen gebeuren. De bus is in beslag genomen en wordt technisch onderzocht.