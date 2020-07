Jongeren vaker aan de botox en de fillers

Het aantal jongeren tussen de 18 en 25 jaar dat zich botox en fillers laat toedienen, groeit flink. Vormden ze in 2008 nog 3,1 procent van de mensen die zo’n cosmetische ingreep lieten verrichten, in 2017 was dit 8 procent. Dat meldt een team van cosmetisch specialisten van het Erasmus MC in Rotterdam.

Het deed onderzoek samen met drie medische centra : Velthuis Kliniek, Nationaal Huidcentrum en Kliniek Veldhoven. Een van de onderzoekers, Tom Decates, spreekt van een „verontrustende trend”.

„Het is nog maar de vraag of je op die leeftijd de consequenties kunt overzien van een cosmetische ingreep. Als je onzeker bent over je lichaam of gezicht, verandert dat echt niet als je opeens vollere lippen hebt. Die onzekerheid hoort bij volwassen worden. Dat zit in je hoofd, niet aan de buitenkant. Stop ook met kijken naar al die knappe fitgirls en fitboys op sociale media. Dat is een schijnwerkelijkheid”, houdt hij de jongeren voor.

Wie een cosmetische ingreep toch echt wil doorzetten, moet goed uitzoeken door wie hij of zij die laat doen. „Er wordt nu nog te vaak geprikt door beunhazen, die weinig verstand hebben van de anatomie van het gezicht met alle rampzalige gevolgen van dien. Tot aan verminkingen toe. Sommige meiden die ik hier in het Erasmus MC, huilend van spijt, op het complicatiespreekuur zie, zien eruit alsof ze tegen een vuist zijn aangelopen. Bont en blauw en een scheef gezicht.”