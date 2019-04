Jongeren: Straf bezoekers van prostituees

De Tweede Kamer gaat zich binnenkort buigen over de vraag of mannen die prostituees bezoeken, strafbaar zouden moeten zijn. Een burgerinitiatief verplicht de politiek tot een debat hierover.

Ruim 40.000 mensen ondertekenden het burgerinitiatief ”Ik ben onbetaalbaar” van de jongerenbeweging Exxpose. Woensdag overhandigen de jongeren de handtekeningen aan de Tweede Kamer. Die gaat eerst via steekproeven controleren of er voldoende geldige ondertekenaars zijn en daarna vindt er een debat plaats waarin de fracties moeten aangeven of de regering werk moet gaan maken van hetgeen het burgerinitiatief vraagt.

Exxpose is „een beweging van jonge mensen die de realiteit van prostitutie aan het licht brengt.” Binnen de organisatie zijn ook christenen actief. Politiek gezien zijn ze onafhankelijk. Exxpose hoopt dat ook feministen zich aansluiten bij het initiatief omdat zij zich verzetten tegen de ongelijkheid in de prostitutie. Exxpose startte in 2013 met de handtekeningenactie om prostitutie strafbaar te stellen.

Exxpose pleit in het burgerinitiatief voor de invoering van het zogenoemde Nordic-model. Dit model, dat onder meer in Zweden en Noorwegen is ingevoerd, maakt mannen die prostituees bezoeken strafbaar. Dat geldt ook voor pooiers: Mannen die vrouwen seksueel uitbuiten. Prostituees zelf zijn niet strafbaar; Zij krijgen juist hulp aangeboden om te stoppen met hun werk.

Vanwege de strafbaarheid besloten veel mannen in Zweden en Noorwegen om geen prostituees meer te bezoeken. Het gaat om enkele tientallen procenten, zo blijkt uit onderzoek.

Waardigheid

Exxpose stelt op de website dat prostitutie vrouwen de waardigheid van het lichaam ontneemt omdat „het verkocht en gekocht wordt; de mens wordt gezien als handelswaar.”

Onderzoek laat volgens de jongeren zien dat veel prostituees al op jonge leeftijd te maken hebben gehad met (seksueel) geweld. Daarnaast is de meerderheid van de prostituees afkomstig uit een zwak economisch milieu en/of deel van een etnische minderheid.

Verder laat internationaal onderzoek zien dat een meerderheid van de prostituees ook tijdens het werk te maken heeft met allerlei vormen van geweld. „Een groot deel van de prostituees lijdt dan ook aan een posttraumatische stressstoornis, zo staat op de site van Exxpose.

Sinds begin deze eeuw probeert de overheid om van prostitutie een normaal beroep te maken. Maar volgens Exxpose is zo langzamerhand wel duidelijk dat er geen eind is gekomen aan mensenhandel: „Zo kon Saban B. jarenlang ongestoord tientallen vrouwen tot prostitutie te dwingen op de legale Wallen in Amsterdam. Mensenhandel blijkt niet te zijn verminderd, maar is juist toegenomen.”

ChristenUniefractie-voorzitter Segers probeerde in 2014 met een initiatiefwet een vergelijkbaar model in Nederland in de te voeren. Daarvoor bestond toen onvoldoende steun. Segers pastte daarop zijn wet aan. Nu geldt de strafbaarstelling voor sekslopers alleen voor die gevallen waarin ze weten dat de prostituee die ze bezoeken, gedwongen wordt haar werk te doen. De wet ligt momenteel in de Eerste Kamer.

Tweede Kamer

De regeringscoalitie denkt verschillend over het burgerinitiatief. D66 staat er afwijzend tegenover. Kamerlid Bouali was dinsdagmorgen niet bereikbaar voor commentaar. In de Volkskrant zegt hij: „Criminaliseren van sekswerk en prostitutiebezoek is geen oplossing. We moeten kijken naar de oorzaken van armoede en uitbuiting, en om welke redenen mensen onvrijwillig in de prostitutie gedreven worden. Die moet je aanpakken. Sekswerkers en prostitutiebezoekers criminaliseren werkt niet.”

ChristenUniefractievoorzitter Segers juicht het initiatief juist toe: „Het huidige beleid maakt dagelijks veel slachtoffers. Legalisering van prostitutie was geen oplossing. Het zou geweldig zijn als het burgerinitiatief de Tweede Kamer dwingt om daarover na te denken.”