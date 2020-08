Jongeren stoken onrust in Utrechtse wijk Kanaleneiland

In de Utrechtse wijk Kanaleneiland is het onrustig. Volgens de politie lopen er veel jongeren rond op straat, wordt er vuurwerk afgestoken en zijn vernielingen aangericht. Ook is brand ontstaan bij een auto, maar die kon de brandweer snel blussen, meldt een woordvoerster van de politie.

De politie is in de wijk aanwezig om de boel in de gaten houden, liet ze verder weten.

Eerder vrijdag gingen er berichten rond op sociale media om bij het winkelcentrum Rijnbaan te gaan rellen, aldus het Wijkinformatiepunt Kanaleneiland op Facebook.