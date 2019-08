Jongeren steken weer vuurwerk af in Enschede

De Enschedese politie heeft voor de tweede avond op rij klachten van bewoners gekregen over harde klappen in het centrum van de stad. Het bleek, net als maandagavond te gaan om jongeren die zwaar vuurwerk afstaken.

Hoeveel jongeren daarbij betrokken waren is niet bekend. Volgens de politie, die met twee wagens aanwezig was, reden jongeren op scooters langs het Van Heekplein, staken het vuurwerk af, en reden weer weg. Er is nog niemand aangehouden. Ook op andere plekken in de stad werd vuurwerk afgestoken.

Maandag waren de vandalen al vertrokken toen de politie arriveerde. Waarom de jongeren vuurwerk afsteken is onduidelijk. Op sociale media uitten een aantal mensen hun ongenoegen over de herrie.

De jongeren hadden de regionale omroep RTV Oost dinsdag ingeseind over hun actie. Op de site van de omroep staat een video die het afsteken van het vuurwerk toont.