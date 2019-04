Jongeren steekpartij zitten op zelfde school

De twee slachtoffers van een steekpartij woensdag in Rijswijk en de vermoedelijke dader zitten op dezelfde school. Twee jongens van 16 jaar uit Den Haag raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel; ze zijn niet in levensgevaar, meldt de politie.

Een 15-jarige jongen, eveneens uit Den Haag, zit nog vast vanwege de steekpartij. Hij meldde zichzelf bij de politie. Het is nog onduidelijk waarom er is gestoken. De steekpartij vond plaats bij de Van Vredenburchweg - Steenvoordelaan waar verschillende scholen in de buurt zijn. Volgens Omroep West zijn de drie jongeren leerling van het Rijswijks Lyceum. De rector van de school meldt dat in een mail aan ouders die in het bezit is van Omroep West.