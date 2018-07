Een horecabeveiliger is in het ziekenhuis beland nadat hij was mishandeld door een groepje jongeren in Castricum (Noord-Holland). De man werd tegen zijn hoofd geslagen en viel op de grond. De politie heeft vier jongens opgepakt. Ze zijn tussen de zestien en negentien jaar.

De beveiliger had de jongens tegengehouden nadat een van hen een trap tegen een geparkeerde auto zou hebben gegeven. Daarop escaleerde de situatie.

Het gewonde slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.