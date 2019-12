Jongeren per trein naar verplaatste klimaattop

Het verplaatsen van de VN-Klimaatconferentie van de Chileense hoofdstad Santiago naar Madrid was een flinke tegenvaller voor 35 jonge Nederlandse activisten die met een zeilboot koers hadden gezet naar Zuid-Amerika. Zij waren al onderweg toen het besluit viel, maar 25 andere Nederlandse jongeren geven nu gehoor aan hun oproep om met de trein naar de Spaanse hoofdstad te gaan.

‘Sail to the COP’ was de noemer van de oorspronkelijke actie. COP staat voor Conference of the Parties, de officiële naam van de conferentie. Dat wordt nu dus ‘Rail to the COP’. De 25 jongeren die afreizen naar Madrid, vertrekken woensdagochtend vroeg op het Amsterdamse treinstation Sloterdijk. Ze zijn lid van organisaties als Extinction Rebellion en Fridays For Future.

De jongeren willen duurzaam reizen promoten en wijzen op de grote milieubelasting van vliegreizen. Eenmaal gearriveerd in Madrid willen ze diverse acties organiseren „binnen en buiten de conferentiezalen van de COP”. Zo willen ze duidelijk maken dat landen veel meer moeten doen om hun CO2-uitstoot te verminderen. „De kloof tussen geplande en benodigde actie is enorm”, vindt Carolina Maienza, een van de initiatiefnemers.

Ook vier medewerkers van Milieudefensie zijn met de trein naar Madrid gereisd. Zij demonstreren onder meer tegen de bijdrage aan klimaatverandering van olie- en gasbedrijven als Shell en voor „rechtvaardiger klimaatbeleid”. „Als klimaatoplossingen voor iedereen beschikbaar zijn, dragen ze bij aan een eerlijkere samenleving in plaats van ongelijkheid”, motiveert medewerkster Nine haar gang naar Madrid.

ProRail doet ook mee aan de initiatieven. De spoorbeheerder wijst in een tweet premier Mark Rutte terecht, die gaat vliegen omdat treinen volgens hem „op steenkool rijden”. „Om het geheugen op te frissen: in Nederland rijden treinen op 100 procent groene stroom. Per vliegtuig stoot u naar Madrid 297 kg CO2 uit en per trein 42 kg”, rekent ProRail voor.