Jongeren parkeren 146 tractoren voor schooldeur

Trekkers kiek’n op AOC Oost in Doetinchem vrijdag. Op de laatste schooldag van het jaar mogen de leerlingen van de mbo-klassen 1 en 2 traditioneel met de tractor naar school komen. Dit jaar was dat voor de zevende keer op rij.

AOC Oost is de enige school in Nederland die dat toestaat. De studenten van de afdelingen loonwerk en veehouderij organiseren deze dag zelf. De tractors zijn van loon- en stagebedrijven of komen van de eigen boerderij. De buren van de school worden tijdig gewaarschuwd en de veiligheid wordt scherp in de gaten gehouden.

Zo mogen alleen leerlingen met een tractorrijbewijs het voertuig besturen. De andere leerlingen van AOC Oost mogen tijdens de ochtenduren “trekkers kiek’n”. Dit jaar waren er 146 tractoren, het hoogste aantal ooit.