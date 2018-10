Jongeren opgepakt voor vandalisme in Noordwijk

Zestig agenten hebben maandag tijdens een grote politieactie zes jongeren aangehouden. Die worden verdacht van vandalisme en brandstichting in Noordwijk afgelopen zomer.

De agenten werden tegelijkertijd ingezet om de jongeren, die tussen de zestien en 23 jaar oud zijn, te arresteren. Dat gebeurde rond 06.30 uur in Noordwijk, Leiden en Voorhout. Enkele jongeren uit de groep worden ook verdacht van handel in drugs.

In Noordwijk werd op 7 juni van dit jaar een noodverordening ingesteld voor het gebied rond het Rederijkersplein, waar al meerdere vernielingen waren aangericht. Tien dagen lang konden alleen hulpverleners en buurtbewoners de wijk betreden op vertoon van een legitimatiebewijs.

De politie laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is. Mogelijk worden er nog meer mensen opgepakt in deze zaak.