Jongeren opgepakt na incident jeugdgevangenis Breda

De politie heeft donderdagmiddag in de Rijks Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda drie jongeren opgepakt. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet bekend, maar de politie werd ingeschakeld toen er met een medewerker op een van de afdelingen geen contact kon worden gemaakt.

De politie heeft samen met het Intern Bijstand Team de situatie beëindigd. De woordvoerder van de gevangenis was onbereikbaar voor commentaar.

In een justitiële jeugdinrichting (JJI) zitten personen die zijn veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht.