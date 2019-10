Jongeren op ‘varende denktank’ naar klimaattop

Een 50 meter lange driemaster zet woensdag vanaf de NDSM-werf in Amsterdam koers richting de klimaattop in Chili. Aan boord zijn 36 jongeren, van wie dertien uit Nederland. Ze willen met hun lange zeiltocht over de Atlantische Oceaan hun zorgen uiten over „de negatieve invloed van luchtvaart op onze planeet”.

De jongeren gaan tijdens hun reis van ongeveer zeven weken veel nadenken, praten en werken aan plannen om reizen in de toekomst duurzamer te maken. „Het is een soort denktank. We willen aan het werk met alle kennis die we hierover aan boord hebben”, vertelt Jeppe Bijker, een van de vier initiatiefnemers. „Dit is een kans om voor langere tijd op een intense manier met het onderwerp bezig te zijn, zonder de afleidingen van het dagelijks leven.”

Bijker en de andere opvarenden willen manieren bedenken om het makkelijker, goedkoper en aantrekkelijker te maken om bijvoorbeeld per trein, bus of op de fiets te reizen. Ze wijzen op cijfers van de International Air Transport Association (IATA), die de komende twintig jaar een verdubbeling van het aantal vluchten voorziet.

„Zo zorgt de sector er in zijn eentje voor dat de doelen van Parijs niet worden gehaald”, zegt Bijker. In het klimaatakkoord van eind 2015 spraken regeringsleiders af zich in te spannen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Tijdens de top in Chili, die 2 december begint, wordt verder gesproken over de verdere invulling van het akkoord.

De vervuiling die vliegen teweegbrengt is een ingewikkeld probleem, erkent de organisatie. „We begrijpen heel goed dat wat wij doen niet voor iedereen de toekomst van reizen kan zijn. Het is nog heel moeilijk om alternatieven te vinden voor vliegen”, zegt Bijker. Het antwoord zit volgens hem niet alleen in het promoten van andere vervoermiddelen. Zelf leggen de jongeren het laatste stuk door Zuid-Amerika overigens per bus af; ze komen met het schip aan in Brazilië.

„Elektrisch vliegen is ook nog ver weg. Maar je zou ook kunnen kijken naar schonere brandstoffen of efficiëntere vliegtuigen. We kunnen bedrijven stimuleren om minder te reizen en bijvoorbeeld technieken voor conferenties op afstand te verbeteren. We willen alle oplossingen samen bekijken.”