Jongeren ongedeerd na brand vakantieboerderij

Een vakantieboerderij in het Friese Oostermeer (Eastermar) is woensdagmorgen afgebrand. Veertien jongeren die er verbleven, waren op tijd buiten. Ze zijn allen ongedeerd en hebben onderdak gekregen in een hotel in de buurt, meldt de brandweer.

De brand brak uit in het dak van een schuur en sloeg vervolgens over naar de vakantieboerderij. Die viel niet meer te redden, zo constateerde de brandweer, die het gebouw gecontroleerd liet uitbranden.

Uit voorzorg liet de brandweer vijf naastgelegen chalets ontruimen. De circa dertig gasten die daar overnachtten, mogen weer terug nadat de brandweer alles heeft geventileerd.