Jongeren nemen vaker een tussenjaar

Steeds meer jongeren nemen na het behalen van hun eindexamen een tussenjaar voordat ze gaan studeren. Ze gaan op reis, doen vrijwilligerswerk, of gaan een jaartje naar high school in het buitenland. Ook gaan scholieren vaak eerst een poosje aan het werk. Dat blijkt uit onderzoek van ResearchNed in opdracht van Nuffic, een organisatie voor internationalisering in het onderwijs.

Meer dan een op de tien (10,5 procent) van de eerstejaarsstudenten van het afgelopen studiejaar deed eerst een tussenjaar. Dat is een lichte stijging vergeleken met een jaar eerder (9 procent). „Nooit eerder waren er zoveel studenten met een tussenjaarervaring. En steeds vaker doen ze die ervaring op in het buitenland”, aldus Nuffic.

Het onderzoek werd gehouden onder ruim 16.000 eerstejaars uit zowel het hbo als het wetenschappelijk onderwijs.