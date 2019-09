‘Jongeren moeten fakkel veteranen overnemen’

„Herdenken gaat over wie wij zijn en waarom we zo zijn geworden. Herdenken helpt om de samenleving van vandaag en morgen vorm te geven. Wij moeten onze huidige vreedzame samenleving elke dag koesteren.”

Dat zegt de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch. Hij staat samen met zijn collega Hubert Bruls van Nijmegen aan de vooravond van een weekend boordevol herdenkingen en kransleggingen, omdat het 75 jaar geleden is dat de twee steden te maken kregen met de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden. In Arnhem mislukte de slag om de Rijnbrug. De stad werd verwoest en Market Garden stokte. De Waalbrug in Nijmegen werd wel veroverd, maar door het mislukken van de Slag om Arnhem werd Nijmegen frontstad tot het eind van de oorlog. Ook deze stad lag in puin.

„Er zijn heel veel evenementen”, erkent Bruls. „Maar het is niet te veel. Herdenken is belangrijker dan ooit. Dat blijkt wel uit de steeds maar groeiende belangstelling. Bovendien: ook de kleinere gebeurtenissen verdienen aandacht. Het neerstorten van één vliegtuig is voor de plaats waar dat gebeurde net zo belangrijk als de massale luchtlandingen elders. En er worden steeds meer persoonlijke verhalen verteld. Die maken de herinnering aan de oorlog heel krachtig.”

Marcouch: „De verhalen van persoonlijk leed in de oorlog zijn belangrijk. Want jongere generaties, ook die met een migratie-achtergrond, leren daarvan dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. Dat er geen plaats kan zijn voor radicalisering en racisme. Dat heeft de geschiedenis wel aangetoond.”

„Jongeren moeten de fakkel nu overnemen van de laatste nog levende veteranen. Want herdenken zal de komende jaren veranderen in herinneren, dat is de enige koers die we kunnen varen. Daarom is het bijzonder dat zij in deze tijd steeds vaker praten met mensen die de oorlog nog meemaakten. Zodat ze straks ook nog weten welk leed er achter de vele oorlogsmonumenten in deze omgeving schuilt”, aldus Bruls. Voor jongeren is in dit hele herdenkingsjaar veel plek ingeruimd.