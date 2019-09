Jongeren met bivakmutsen figureerden voor clip

De politie in Rotterdam heeft vrijdagavond een groepje jongeren met bivakmutsen, vuurwapens en grote kapmessen opgepakt. Zij verklaarden achteraf dat ze bezig waren met het filmen van een clip voor een rapper.

De politie kreeg vrijdagavond rond 21.45 uur meldingen van ongeruste ooggetuigen van het voorval op het Prinsenplein. Bij het zien van de politie gingen de jongeren er meteen vandoor. Bij een achtervolging, waarbij een jongen onderweg een kapmes van bijna een halve meter weggooide, werd een waarschuwingsschot gelost. De 17-jarige jongen uit Barendrecht kon toen worden opgepakt.

Op de Kruidentuin controleerden agenten een groepje jongens van 15 en 16 jaar, die maskers en bivakmutsen bij zich hadden. Een van hen had ook nog zo’n groot kapmes bij zich. Ook zij zeiden figuranten te zijn voor een 'clipshoot'. In de omgeving werd ook nog een viertal aangehouden met een vuurwapen. Het is nog onbekend of deze mannen ook bij de clip hoorden. Zij hebben de nacht op het politiebureau doorgebracht.

Alle minderjarige verdachten zijn thuis gebracht door de politie, die hun ouders heeft ingelicht. Ze moeten later terugkomen op het politiebureau om een verklaring af te leggen.