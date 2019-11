„Jongeren kritischer op abortus dan hun ouders”

Nederlandse twintigers en dertigers denken behoudender over zaken als abortus en euthanasie dan de generaties voor hen. Dat is een trendbreuk: tot nu toe werd ons land juist steeds progressiever, meldt het AD.

Onderzoekers van de Universiteit van Tilburg bespeuren een ‘nieuw conservatisme’, dat los staat van religie. „Jongere generaties lijken een nieuwe structuur te zoeken om hun identiteit aan op te hangen”, zegt socioloog Quita Muis. „Daarbij komen ze uit bij dingen van vroeger.”

Voor het onderzoek, dat binnenkort verschijnt in het wetenschappelijke tijdschrift Mens en Maatschappij, is gebruikgemaakt van data uit een Europese studie die al bijna veertig jaar loopt. Bijna 7000 Nederlanders gaven in de loop der jaren hun mening over zaken als abortus, euthanasie, zelfdoding en homoseksualiteit. Nog steeds heeft –ook bij jongere generaties– het overgrote deel geen of weinig moeite met dit soort zaken, en over de hele linie is de acceptatie gegroeid. Grofweg driekwart is bijvoorbeeld positief over vrije abortuskeuze.