Jongeren in Venlo opgepakt om 15.000 euro cash en wapenbezit

In Venlo zijn in de nacht van dinsdag op woensdag elf jongeren aangehouden. Zij worden verdacht van wapenbezit en hadden in totaal 15.000 euro cash bij zich. De verdachten zijn allemaal tussen de 19 en 23 jaar oud en komen uit de omgeving van Rotterdam.

Agenten zagen verscheidene personen vanuit een auto op de Egelantiersstraat een flatgebouw binnengaan. In de auto trof de politie twee vuurwapens aan. Vervolgens gingen agenten het flatgebouw in, waar elf mannen in een woning zaten. Omdat niet duidelijk is van wie de vuurwapens zijn, werden alle jongeren opgepakt. Iedereen zit nog vast.

Bij het fouilleren van de verdachten werd in totaal 15.000 euro gevonden. Waar het geld vandaan komt, is onduidelijk.