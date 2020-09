Jongeren in gesprek met Rutte en ministers: beboet huisjesmelkers

Jongeren bepleiten dat het kabinet in actie komt tegen huisjesmelkers en ze beboet als ze te hoge huurprijzen rekenen. Ook willen ze dat bedrijven sneller tot actie worden gedwongen op het gebied van klimaat. Dat zeiden ze dinsdagmiddag in een gesprek in het Catshuis met premier Mark Rutte en de ministers Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken).

Lyle Muns, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), vindt bovendien dat de huurtoeslag niet alleen zou moeten gelden voor zelfstandige woonruimtes, zoals studio’s, maar ook voor kamers. Muns ziet dat als een effectieve manier om woningnood tegen te gaan, omdat investeerders dan worden geprikkeld om meer kamers op te leveren.

Ook ziet Muns dat veel jongeren met een startersbaan moeilijk aan een huis komen als zij geen aanspraak maken op sociale huurwoningen. Daarom stelt hij voor om alle woningen met een huurprijs tot 1000 euro te bestempelen als sociale huurwoning. Die grens ligt nu afgerond op 737 euro.

Werner Schouten van de Jonge Klimaatbeweging vindt dat de CO2-heffing bedrijven nog te veel ontziet en hoopt daarom dat die wordt aangescherpt. „Het moet lonend worden om duurzame producten te maken.”

Ook vindt Schouten dat het kabinet meer moet doen om te zorgen dat de lusten en de lasten van klimaatmaatregelen eerlijker worden verdeeld. Hij vreest dat Nederlanders er anders samen niet uitkomen op het gebied van klimaat. „Jongeren in onze achterban willen niet in een verdeelde samenleving terechtkomen.”

Het gesprek is volgens Muns van de LSVb ‘gemoedelijk’ verlopen. Wel hoopt hij dat de ministers echt iets gaan doen met de inbreng van de jongerenorganisaties. „Ik vind luisteren heel goed, maar handelen nog beter.”