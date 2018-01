In Bemmel is tijdens de nieuwjaarsnacht een gezin door jongeren met vuurwerk bekogeld. De vader van het gezin uit Haalderen kreeg harde klappen toen hij de jongens aansprak op hun gedrag. De man ligt met ernstig hoofdletsel in het ziekenhuis, meldt het AD.

De daders lieten het slachtoffer bewusteloos achter. De politie zoekt naar getuigen van de zware mishandeling.