Jongeren CDA houden dreigement basisbeurs vol

De jongerenorganisatie van het CDA is niet tevreden met het wisselgeld dat het CDA volgens ingewijden heeft gekregen voor het opgeven van de basisbeurs. Het CDJA gaat er alles aan doen om te voorkomen dat het hierbij blijft, zegt voorzitter Lotte Schipper. Eerder eisten de jonge christendemocraten dat de partijtop van de kwestie een breekpunt zou maken en kondigden ze al aan zo nodig de partij te mobiliseren tegen een regeerakkoord dat hun niet bevalt.

Het CDJA vindt nog steeds dat de basisbeurs in ieder geval voor de bachelorfase moet terugkeren, aldus Schipper. Die wens stond ook in het verkiezingsprogramma van het CDA, maar de partij heeft die volgens Haagse bronnen aan de onderhandelingstafel niet vervuld gekregen. Wel zou het collegegeld voor het eerste studiejaar worden gehalveerd.

Dat is voor het CDJA „zeker niet” genoeg. „Dan snijden we het aan op het congres” dat de partij over vier weken houdt, zegt Schipper. Ze hoopt nog wel dat het regeerakkoord toch anders blijkt.