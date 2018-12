Jongeren belagen ov-personeel

In Amsterdam en Tilburg hebben verscheidene jongeren personeel van openbaarvervoerbedrijven aangevallen. De medewerkers werden in beide gevallen belaagd nadat ze de daders aanspraken omdat die geen of een ongeldig vervoersbewijs hadden. Het gebeurde woensdag maar de politie bracht het donderdag naar buiten.

Op een metrostation in Amsterdam-West sloegen vijf jonge mannen een medewerker van vervoersbedrijf GVB in elkaar. De man had hun aangesproken op het feit dat ze achter hem aan door het poortje liepen, zonder in te checken. De vijf zijn nog niet opgepakt, maar de politie onderzoekt de camerabeelden ervan. De GVB’er moest naar het ziekenhuis.

In Tilburg is een 17-jarige jongen opgepakt die zich agressief gedroeg tegen beveiligers op het station na een conflict over een ongeldig vervoersbewijs. Er ontstond een worsteling en op enig moment probeerde hij een van hen zelfs met een riem te slaan. Ook probeerde hij een beveiliger op het spoor te duwen.

De Amsterdamse wethouder verkeer en vervoer, Sharon Dijksma, reageerde verbolgen op Twitter: „Ik hoop dat de daders snel worden gevonden en berecht! Onze publieke dienstverleners moeten vrij en veilig hun werk kunnen doen. Ze doen dat voor ons allemaal. Daar blijf je gewoon van af!!”