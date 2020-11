‘Jongere, zoek hulp als je door corona somber wordt’

Meer dan de helft van de Nederlandse jongeren heeft moeite om hulp te vragen aan een professional bij mentale klachten die te maken hebben met de coronatijd. Dat meldt het Rode Kruis op basis van eigen onderzoek. Een grote groep jongeren vindt deze tijd zwaar, onder andere door het gebrek aan sociale contacten.

Bijna 70 procent van de 16- tot 30-jarigen ziet nu op tegen de donkere wintermaanden, 30 procent maakt zich zorgen over de toekomst en 20 procent van de jongeren voelt zich eenzaam.

Het Rode Kruis komt daarom met tips om de lockdown-periode beter door te komen, zoals een goede structuur in de dag brengen, gezond blijven eten, blijven bewegen en goed contact te houden met anderen. De belangrijkste aanrader is „te blijven praten over jouw gevoel”, met vrienden of familie, of anders met een professional. Maar voor dat laatste ligt de drempel vrij hoog: 52 procent van de ondervraagde jongeren zegt daar moeite mee te hebben.

Om die drempel te verlagen wijst het Rode Kruis op de coronahulplijn van coachingbureau Blijfovereind. Jongeren kunnen daar een gratis gesprek aanvragen met een gecertificeerde coach, per telefoon of e-mail.

Alle tips zijn te lezen op de website en de sociale media van het Rode Kruis en van Loesje, bekend van de positieve en humoristische posters.