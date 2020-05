Jongere in azc kan zich niet online scholen door slechte wifi

Niet alle jongeren in asielzoekerscentra kunnen na de meivakantie weer verder met onlineonderwijs. Ondanks de belofte van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) om de vaak slecht werkende wifi te verbeteren, missen veel scholieren in azc’s de toegang tot digitaal onderwijs. Dat stelt de Werkgroep Kind in azc. Van de vijfenveertig ondervraagde azc’s geeft een derde aan onvoldoende internetbereik te hebben.

De werkgroep waarschuwt voor het vergroten van de leerachterstand bij deze groep kwetsbare jongeren. Een goedwerkende internetverbinding is cruciaal nu scholieren in het voortgezet onderwijs digitaal onderwijs volgen en door de coronacrisis pas per 1 juni gedeeltelijk weer naar de schoolbanken kunnen terugkeren. Staatssecretaris Broekers-Knol beloofde daarom, volgens de werkgroep, dat de wifiproblemen in asielzoekerscentra in de derde week van april opgelost zouden zijn. Maar uit een inventarisatie van de Werkgroep blijkt dat in veel asielzoekerscentra deze verbinding niet voldoende is hersteld.