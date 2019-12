Jongere en hogeropgeleide schuiven van tv naar streamingsdienst

Het mediagebruik in Nederland verandert geleidelijk mee met de opkomst van onlinemediadiensten, zoals Netflix, NPO Start en Spotify. De verschuiving van televisiekijken naar streamen is het meest zichtbaar onder jongeren en hoogopgeleiden.

Dat bleek deze donderdag uit het onderzoek ”Trends in Media:Tijd” van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Waar Nederlanders in 2013 gemiddeld 10 minuten per dag beeldmateriaal streamden, was dit in 2018 bijna een halfuur. Kijken via het traditionele tv-kanaal blijft de voorkeur houden: meer dan twee uur per dag.

Ook blijkt dat mensen niet massaal alle nieuwe mogelijkheden van het veranderende medialandschap omarmen. Zo maken de smartphone en tablet het mogelijk dat media meer buitenshuis kunnen worden gebruikt, maar mensen blijken voornamelijk thuis gebruik te maken van media.

Deze gemiddelde routines zijn tussen 2013 en 2018 nauwelijks veranderd, ondanks de verdere opkomst van mobiele media-apparatuur met toegang tot internet, zoals smartphones, tablets, laptops en e-readers. Lezen gebeurt daarbij nog steeds vooral van papier. Televisiekijken heeft nog steeds het meest plaats op het moment van uitzending.

Rond de 20 procent van de Nederlanders luistert gedurende de dag naar media. De radio staat het vaakst aan op de achtergrond, afgestemd op vaste zenders.

Door de jaren heen is er ook weinig verschil in hoeveel tijd mensen aan media besteden. Het tijdstip waarop Nederlanders media gebruiken is evenmin veranderd. ’s Ochtends wordt er vooral gelezen –tijdens het ontbijt wordt kennisgenomen van het nieuws–, gedurende de dag geluisterd, ’s avonds gekeken en laat in de avond nog even gelezen. Bij alle media behalve bij tv is een dipje te zien rond 18.00 uur, wanneer de meeste mensen eten. Tussen 19.30 en 22.00 uur kijkt meer dan de helft van de respondenten.