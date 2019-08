Jongere bezorgd om schermtijd

Nederlandse tieners zijn kritisch op hun eigen schermgebruik, meldt de Volkskrant. Ze brengen meer tijd door achter een telefoon, tablet of laptop dan ze zelf verantwoord vinden. Bijna 7 op de 10 tieners vinden het bovendien jammer dat er tegenwoordig minder buiten gespeeld wordt.

Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research onder thuiswonende kinderen en jongeren tussen de 10 en 22 jaar, in opdracht van de krant. Bijzonder aan de enquête is dat zowel kinderen als hun ouders zijn ondervraagd. De meeste ouders vinden dat hun kind te lang achter een beeldscherm zit, maar verrassender is dat kinderen dat zelf ook vinden.

De 569 ondervraagde kinderen en jongeren brengen naar eigen zeggen gemiddeld 3 uur en 20 minuten per dag achter een scherm door. Dat gaat alleen om privégebruik: het maken van huiswerk achter de laptop of het gebruik van bijvoorbeeld tablets op school is niet meegeteld.

Vooral jongeren van 18 en 19 jaar brengen privé veel meer tijd (gemiddeld bijna vier uur per dag) achter een scherm door dan de 2,5 uur die ze zelf verantwoord vinden.

Veel tieners denken bovendien dat hun schermgebruik een negatief effect op ze heeft, zowel fysiek als mentaal. Ruim de helft denkt bijvoorbeeld dat het leidt tot slaapproblemen. Volgens veel kinderen heeft schermgebruik ook oogklachten, concentratieproblemen en schouder- en rugklachten tot gevolg. De meesten verwachten een licht effect.

Dat schermgebruik negatieve invloed kan hebben op slaapkwaliteit is al langer bekend. Uit onderzoek van het RIVM bleek dit voorjaar nog jongeren die tot ’s avonds laat computers, telefoons of tablet gebruiken, slechter slapen dan leeftijdgenoten die dat niet doen. Opvallend is dat ouders het effect dat schermgebruik op hun kinderen heeft lager inschatten. Zo denkt 38 procent van de ouders dat kinderen last krijgen van de schouders, tegen 50 procent van de kinderen.