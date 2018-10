„Jongere begint later met alcohol en drinkt minder”

Jongeren gaan later drinken en zijn in de laatste tien jaar minder gaan drinken. De leeftijdsgrens van achttien jaar heeft daarbij duidelijk een rol gepeeld. Dat blijkt uit een evaluatie van Trouw waaraan het Trimbos-instituut, verslavingsinstituut Jellinek, de alcoholpoli’s en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid Stap deelnamen.

Uit een combinatie van de recentste cijfers blijkt dat het aandeel dertienjarigen dat ervaring heeft met alcohol is afgenomen van 70 naar 27 procent. „In 2006 begonnen we voor het eerst met campagnes over overmatig alcoholgebruik onder jongeren. Daarvóór, in 2005, had 70 procent van de 13-jarigen ervaring met alcohol, inmiddels is dat 27 procent”, zegt Ninette van Hasselt, programmamanager ‘jongeren en riskant gedrag’ van het Trimbos-instituut in de krant.

In 2013 had 46,7 procent van de vijftienjarigen voor het eerst gedronken, nu is dat 40 procent. Bij de zestienjarigen ging dat percentage omlaag van 66,3 naar 49,9.