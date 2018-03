Jongens vast om rugzak met zwaar vuurwerk

Twee jongens van veertien en vijftien jaar zijn zaterdag in Krimpen aan den IJssel aangehouden nadat in een loods een rugzak met meerdere soorten vuurwerk was gevonden. De jongens zouden de rugzak hebben achtergelaten in de loods aan de IJsseldijk.

Na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie werd duidelijk dat het om zwaar vuurwerk ging, als nitraten en cobra’s. Rond de jaarwisseling waarschuwde de politie nog dat cobra’s tegenwoordig de kracht van een handgranaat hebben.

Het was aanvankelijk onduidelijk wat er precies in de aangetroffen rugtas zat. Uit voorzorg werd een aantal woningen aan de IJsseldijk ontruimd. Om de hulpdiensten hun werk goed te kunnen laten doen werd ook een nabijgelegen winkel ontruimd, meldde de veiligheidsregio. Het vuurwerk zal worden vernietigd.