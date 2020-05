Jongens van 14 en 16 jaar verdacht van gewapende woningoverval

Twee jongens van 14 en 16 jaar worden ervan verdacht zaterdag een gewapende overval op een woning in Hoorn te hebben gepleegd. Dat gebeurde rond 20.00 uur in een huis aan De Hulk.

De tieners bedreigden de vier mensen die in het huis zaten en ze eisten dat ze hun waardevolle spullen afgaven. De slachtoffers deden dat in eerste instantie, maar daarna begonnen ze zich te verzetten. De twee jonge overvallers verlieten daarop de woning en renden naar buiten.

Omstanders konden in de buurt één van de verdachten aanhouden. Even later vond de politie, die onder meer een helikopter had ingezet, ook de tweede verdachte.

Beide verdachten zijn overgebracht naar het cellencomplex en zitten vast voor nader onderzoek.