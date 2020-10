Jongens van 13 en 17 snel gepakt na overval in Rotterdam

Twee Rotterdammers van 13 en 17 jaar zijn vrijdagavond snel opgepakt nadat ze onder bedreiging van messen geld meenamen uit een supermarkt op de Hesseplaats in hun woonplaats.

Er was in de buurt een overmacht aan politie op de been, die net die avond een grootscheepse verkeerscontrole hield op alle toegangswegen van en naar de wijk Ommoord. Zo’n tien minuten na de overval hielden agenten de twee verdachten aan.

De jongens bedreigden in de supermarkt het meisje achter de kassa met een mes en namen geld weg uit de kassa. Daarna gingen ze er rennend vandoor. Met de goede hulp van verschillende melders en getuigen konden de agenten in de vluchtrichting een zoekactie houden. In de dichtbijgelegen Mossenbuurt hielden agenten de twee verdachten aan.