Jongens van 13 en 14 jaar met machetes opgepakt in Amsterdam

De politie heeft op de IJburglaan in Amsterdam twee jongens van 13 en 14 jaar aangehouden die twee machetes (grote messen langer dan 50 centimeter) bij zich hadden. Een van hen had ook een speelgoedpistool dat niet van echt te onderscheiden is.

Agenten ontdekten de wapens toen ze een groepje jongeren controleerden op vuurwerk. De jongens droegen de wapens in hun broeksband. „Het is te belachelijk voor woorden dat mensen dergelijke machetes bij zich hebben en helemaal als je 13 of 14 jaar oud bent”, aldus de politie.