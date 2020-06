Jongens schuldig aan fatale flatbrand Arnhem, geen straf

De twee jongens van 13 en 14 jaar die in de nieuwjaarsnacht een fatale brand in een Arnhemse flat veroorzaakten, zijn daaraan schuldig maar krijgen geen straf. Door de brand kwamen een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje om het leven. De 36-jarige moeder en hun 8-jarige dochter raakten zwaargewond.

De rechtbank in Arnhem veroordeelde de jongens omdat ze kort na middernacht vuurwerk in een afgedankt bankstel in het portiek van de flat aan het Gelderseplein hadden gestoken. Door de brand viel de stroom uit. Het gezin, dat net op de vijfde verdieping in de lift was gestapt, zat in de val.

De rechtbank vond dat de jongens wel aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend hadden gehandeld, maar dat niemand erbij wint als ze daarvoor een straf opgelegd krijgen.

De officier van justitie had werkstraffen van 60 uur geëist.

De jongens hadden wel schuld aan, maar geen opzet om het drama te veroorzaken dat zich voltrok, nádat ze zelf al in de lift waren gestapt. Een klein vlammetje op de bank groeide toen tot de brand uit, zoals de camera’s laten zien. De jongens voelen zich heel erg schuldig. Als ze wel straf zouden krijgen, zouden ze zich crimineel gaan voelen, en juist eerder ook op een slecht pad kunnen belanden, zo adviseerde de Kinderbescherming de rechtbank.

Het immense verdriet om het verlies van geliefden dat uit de slachtofferverklaringen sprak, moet worden vergoed volgens een affectieschaderegeling: 40.000 euro aan de moeder voor het verlies van haar man en zoon, 20.000 euro aan de dochter, en 15.000 euro aan beide ouders van de omgekomen man. Dat moeten de ouders van de jongetjes betalen, omdat die nog geen 14 waren toen het drama zich voltrok.