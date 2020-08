Jongens opgepakt voor gooien molotovcocktails in Rotterdam

De politie heeft vrijdagochtend twee Rotterdamse jongens van zeventien en achttien jaar aangehouden op verdenking van brandstichting tijdens de ongeregeldheden in hun woonplaats afgelopen week. Ze zouden met molotovcocktails hebben gegooid. De twee worden maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Tijdens de ongeregeldheden van afgelopen week in Rotterdam Zuid werden verschillende branden gesticht, vermoedelijk ook met molotovcocktails. Onderzoek leidde naar de twee verdachten.

Rotterdam kreeg deze week te maken met vergelijkbare ongeregeldheden als die waarmee andere plaatsen in het land te kampen hadden. Zo verstoorden dinsdagavond zo’n negentig jongeren de rust in de wijk Feijenoord. Hierbij werden spullen vernield en brandjes gesticht en werd agressief gereageerd op politie. Verschillende jongeren in de leeftijd van dertien tot 22 jaar werden aangehouden.

Een grote groep betrokkenen is in beeld gebracht. De wijkagent heeft met deze jongeren en hun ouders gesprekken gevoerd. Ook ontvingen zij een brief uit naam van de burgemeester, waarin hun dringend werd verzocht niet meer deel te nemen aan deze ongeregeldheden. De afgelopen dagen lijkt de rust teruggekeerd. Toch houdt de politie er rekening mee dat het hier niet bij blijft. Geluiden op straat en sociale media worden gemonitord en de politie zegt op te treden als de situatie erom vraagt.