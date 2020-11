Jongens krijgen jeugddetentie wegens wapenhandel

Twee jongens van 17 en 18 jaar oud uit Bovenkarspel en Alkmaar hebben jeugddetentie gekregen vanwege de handel in vuurwapens in 2019. De vader van de 18-jarige jongen is veroordeeld vanwege medeplichtigheid. Hij krijgt een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden.

De 18-jarige wordt door de rechtbank in Noord-Holland gezien als de belangrijkste dader. Hij stond ook nog terecht voor het stelen van een scooter en hij zou in 2020 nogmaals vuurwapens hebben verkocht.

Tussen 27 februari en 18 oktober 2019 kochten de jongens alarmpistolen in Tsjechië. Deze bouwden ze in een garagebox van de vader van de 18-jarige om tot gebruiksklare vuurwapens, die daarna met munitie werden verkocht. De rechtbank neemt het de jongens kwalijk niet aan de veiligheid van anderen te hebben gedacht, maar alleen aan de winst. Van 6 februari 2020 tot met 26 augustus beging de 18-jarige volgens de rechtbank dezelfde misdaad, maar dan met andere kompanen.

De 17-jarige jongen kreeg 281 dagen jeugddetentie opgelegd, waarvan 240 voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar. De straf voor de 18-jarige was 300 dagen, waarvan 222 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Hij krijgt daarnaast een gedragsbeïnvloedende behandeling voor 9 maanden en moet zich aan een groot aantal voorwaarden houden.

Beiden jongens hoeven van de rechter niet terug naar de jeugdgevangenis, omdat de rechter denkt dat dit een slechte uitwerking heeft op de behandeling van de twee die al begonnen was.