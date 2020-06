Jongens in Cuijk aangehouden voor neppistool en mes

De politie is vrijdagavond in Cuijk (Noord-Brabant) in actie gekomen tegen twee jongens (13 en 18 jaar), na een melding van een voorbijganger die ze op straat had zien lopen met een vuurwapen. Van afstand kregen ze te verstaan dat ze op de grond moesten gaan liggen. De 18-jarige bleek een mes en een nepvuurwapen bij zich te dragen.

Het ging om een balletjespistool dat nauwelijks van een echt pistool was te onderscheiden, aldus de politie. Het is verboden dergelijke speelgoedwapens bij je te hebben op straat, openbare gebouwen, winkelcentra en andere publieke ruimtes, juist omdat ze kunnen worden aangezien voor echte wapens met alle gevolgen van dien.