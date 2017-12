Vier tieners zijn in het Overijsselse Harbrinkhoek gewond geraakt, doordat tijdens het carbidschieten een vroegtijdige ontbranding plaatsvond waarbij een grote steekvlam ontstond. De vijftien- en zestienjarige jongens kregen de vlam in hun gezicht. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Het incident vond iets na 16.00 uur plaats aan de Achterhoeksweg. Waardoor de vroegtijdige ontbranding ontstond, is onbekend. Ook is nog onduidelijk hoe het met de slachtoffers is.