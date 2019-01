Jongens gepakt voor berovingen met taser

De politie heeft drie 15-jarige jongens uit Alphen aan den Rijn aangehouden die eind vorig jaar meerdere mensen zouden hebben bedreigd en beroofd met een stroomstootwapen.

De drie zouden tussen 19 en 22 november in hun woonplaats meerdere keren hebben toegeslagen. Willekeurige personen werden bedreigd, mishandeld en beroofd. In alle gevallen gebruikten de daders daarbij een zogenoemde taser.

De politie kwam de jongens op het spoor nadat een pizzakoerier op 24 november aangifte had gedaan van een beroving. Na onderzoek bleek echter dat dit misdrijf in scène was gezet. De koerier en de twee andere jongens werden vorige week aangehouden.

De jongeren zijn maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Een van de jongens wilde niets verklaren en werd voor veertien dagen vastgezet. De andere twee werden, in afwachting van de zitting, naar huis gestuurd.