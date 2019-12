Jongen zwaar mishandeld in stationshal Arnhem

In de hal van het station in Arnhem is een jongen van 17 zwaar mishandeld. Dat gebeurde vrijdagmiddag. Een 37-jarige verdachte, ook uit Arnhem, is aangehouden. Het slachtoffer werd met zwaar hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht.

Om nog onbekende reden werd de jongen toegetakeld bovenaan de roltrap. Hij wist hevig bloedend te ontkomen. De verdachte werd buiten het station gevonden dankzij een beschrijving van een getuige.

Wat er precies is voorgevallen wordt nog onderzocht, de politie hoopt dat zich mensen zullen melden die iets hebben gezien.