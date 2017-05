Een 14-jarige jongen is zaterdag verdronken in de Maas bij Well. De waterrecreant werd rond 17.00 als vermist opgegeven. Hulpdiensten begonnen vervolgens een zoekactie. Na ongeveer vijf kwartier werd hij gevonden en uit het water gehaald. Hulp mocht niet meer baten. Een woordvoerster van de politie kon nog geen bijzonderheden geven over de toedracht.