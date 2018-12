Jongen vast in oude vleermuisput Blijdorp

Een 12-jarige jongen is vrijdag in een voormalige vleermuisput van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam gevallen. Volgens de hulpdiensten kan hij er niet zelfstandig uit. Hulpverleners zijn ter plaatse. Het gaat om een 6 meter diepe put.

Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten wilde de jongen zijn ouders laten schrikken in de verbouwde binnenruimte, maar viel hij toen in de put. Of hij gewond is, is niet duidelijk.

Een woordvoerder van Blijdorp kan nog niet veel zeggen over de toestand van de jongen: „Ambulancepersoneel is bij hem, hij wordt behandeld.” Waaraan kan hij niet zeggen.