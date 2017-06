Jongen uit Lunteren bekent doden en misbruik Romy

De veertienjarige jongen uit Lunteren die wordt verdacht van het doden en seksueel misbruiken van het even oude meisje Romy, heeft beide feiten bekend. Hij heeft een bekennende verklaring afgelegd, laat het Openbaar Ministerie donderdag weten.

De rechter-commissaris van de rechtbank in Utrecht oordeelde donderdag dat de jongen nog twee weken blijft vastzitten.

Het lichaam van het meisje werd vorige week gevonden in het dorp Achterveld. De jongen en Romy kenden elkaar van school.

Vrijwel gelijktijdig met het meisje uit Hoevelaken, verdween de eveneens veertienjarige Savannah uit het nabijgelegen Bunschoten. Haar lichaam werd afgelopen weekend gevonden in het water bij een industrieterrein in Bunschoten. Een zestienjarige jongen uit Den Bosch zit hiervoor vast. Het is nog niet duidelijk wat de verdenkingen tegen hem zijn. Later donderdag wordt duidelijk of hij ook nog vast blijft zitten.



Hoewel de twee zaken in hetzelfde weekend en in dezelfde regio gebeurden, zijn er volgens de politie geen aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen de gebeurtenissen.