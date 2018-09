Jongen overlijdt door botsing op voetbalveld

Een 13-jarige jeugdspeler van voetbalvereniging MvR uit 's Heerenberg is zaterdag overleden door een zwaar ongeval op het voetbalveld. Een woordvoerder van de club bevestigt berichtgeving hierover door De Stentor.

De jongen is tijdens de wedstrijd op sportcomplex De Boshoek met zijn hoofd in botsing gekomen met de keeper. Hij raakte zo ernstig gewond, dat hij in zorgwekkende toestand met een ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen moest worden vervoerd. Later bezweek hij aan zijn verwondingen.

Bij de club is de verslagenheid groot, alle wedstrijden dit weekend zijn afgelast.