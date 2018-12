Jongen overleden na ongeluk op A15

Een jongen van 15 uit Ede is aan de verwondingen overleden die hij zaterdagavond opliep bij een aanrijding op de A15 bij het Gelderse Echteld. Bij het ongeval waren drie auto’s betrokken.

Het slachtoffer stapte samen met een 39-jarige vrouw uit de auto nadat hun voertuig tegen een andere wagen was aangereden. Die was na een klapband tegen de vangrail terechtgekomen. Beiden werden geschept door een derde auto. De 69-jarige bestuurder uit Altena is aangehouden. Dat is volgens de politie de standaardprocedure als iemand zwaar lichamelijk letsel veroorzaakt.

De vrouw is in het ziekenhuis geopereerd. De weg was lange tijd afgesloten. Voor getuigen van het ongeval is slachtofferhulp geregeld.