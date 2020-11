Jongen overleden als gevolg aangestoken woningbrand

Een 14-jarige jongen uit Assendelft (Noord-Holland) is vrijdag bezweken aan verwondingen die hij had opgelopen bij een felle brand in een woning vorige week aan de Zomerzon. Dat meldt de politie maandag.

Bij de brand op 2 november raakten drie personen uit een gezin van vijf ernstig gewond.

De brand was volgens de politie aangestoken. De politie heeft de vader van het gezin aangemerkt als verdachte. De man is een van de gewonden en verblijft in een ziekenhuis. Hier is hij vrijdag formeel aangehouden.