Jongen opgepakt voor neerleggen handgranaat

Een jongen van zeventien is aangehouden in Amsterdam omdat hij waarschijnlijk een jaar geleden een handgranaat heeft neergelegd in grand café In the City, vlak bij het Leidseplein. De jongen is dinsdagavond door een arrestatieteam opgepakt in de Pijp.

Het explosief werd op 8 februari 2017 gevonden op de mat van het café. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) maakte het onschadelijk.

In augustus vorig jaar werd er een handgranaat achtergelaten bij Club Abe aan de Amstelstraat. De recherche vermoedt dat dezelfde dadergroep voor beide zaken verantwoordelijk is. Of de verdachte erbij betrokken is, wordt onderzocht.