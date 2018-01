Jongen opgepakt na overval op buschauffeur

In de Utrechtse wijk Overvecht is vrijdagavond een jongen van vijftien aangehouden nadat hij kort daarvoor een buschauffeur had overvallen. Hij had de chauffeur bedreigd met een scherp voorwerp en was er met een onbekende buit vandoor gegaan. De politie zette de wijk af en begon een zoektocht.

Medewerkers van het busbedrijf zagen iemand in de struiken zitten die voldeed aan het signalement dat via Burgernet was verspreid. De jongen rende weg maar kon snel worden aangehouden. Hij is meegenomen naar het bureau, waar zijn moeder is gebeld.

Naar aanleiding van de beroving roept de FNV chauffeurs van Qbuzz op voorlopig te rijden zonder contant geld en vervoersbewijzen. De bond is boos dat de streekvervoerder nog geen werk heeft gemaakt van het ‘cashless’ rijden, ondanks afspraken daarover. Volgens de FNV voelen de chauffeurs zich niet veilig tijdens hun dienst.