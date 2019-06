Jongen neergestoken op Wartburg College

Op het Wartburg College in Rotterdam, locatie Revius, is een 16-jarige jongen neergestoken. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerster van de politie is hij aanspreekbaar.

Het slachtoffer was vermoedelijk betrokken bij een vechtpartij op het Wartburg College aan de President Rooseveltweg. De politie is op zoek naar de dader, die er vandoor is gegaan.

Er was een arrestatieteam van de politie op de school. Een traumahelikopter werd ingezet. Inmiddels is de school weer vrijgegeven.

Tegenover het AD zegt Richard Toes, voorzitter van het college van bestuur, dat het vermoedelijk gaat om een georganiseerde vechtpartij tussen twee scholen. Welke school de andere school is kan hij niet met zekerheid zeggen.

De schooldirecteur verklaart dat een leerling - die nu nog gezocht wordt door de politie - van de andere school zijn leerling met een mes stak. ,,Het slachtoffer was niet eens bij de vechtende groep betrokken.”