Jongen mishandelt agent en portier in Breda

Een negentienjarige jongen uit Tholen is opgepakt voor mishandeling van een portier en een politieagent in Breda. Hij was een kroeg aan de Visserstraat in het centrum van de stad uitgezet omdat hij zich misdroeg. Volgens de politie ging hij daar op straat mee door. Toen de portier hem tot bedaren wilde brengen, kreeg hij een vuistslag in zijn gezicht.

De portier overmeesterde de Zeeuwse jongeman en riep hulp in van de politie. Terwijl de verdachte op de grond lag, gaf hij ineens een van de agenten een kopstoot. Hij bleef zich verzetten en werd afgevoerd naar het politiebureau.

De agent en de portier liepen geen serieuze verwondingen op.