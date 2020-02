Een 18-jarige jongen is zondagochtend in Pijnacker gewond geraakt toen hij werd mishandeld door vijf mensen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De jongen werd met een hard voorwerp in het gezicht geslagen en kreeg een prikkende vloeistof in zijn gezicht gespoten. De groep bestond uit drie jongens en twee meisjes. Het incident gebeurde aan de Oostlaan.