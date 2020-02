Jongen in Middelburg bedreigd, beroofd en mishandeld

Een 17-jarige jongen uit Den Haag is zaterdagochtend in alle vroegte in Middelburg bedreigd, beroofd en mishandeld. Hij moest kostbare spullen afgeven aan twee mannen die hem op straat hadden benaderd. Eentje bedreigde de jongen met een vuurwapen.

Het stel liep een stuk met de jongen mee, waarna hij werd beroofd en mishandeld. De jongen wist weg te komen en waarschuwde in een hotel de politie. De twee straatrovers zijn niet meer gevonden, ondanks dat meerdere politie-eenheden achter ze aangingen. Getuigen schatten de verdachten tussen de 20 en 25 jaar.